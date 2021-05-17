شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواجه مقاومة قوية – تحليل - 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من اختراق مستوى 1.2190، ليرتد هبوطاً ويتجه نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

الأهداف السلبية تبدأ عند 1.2045 وتمتد إلى 1.1900، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2190 سيقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح اللحظي الصاعد ليتجه نحو اختبار مستويات 1.2275 ثم 1.2350 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط