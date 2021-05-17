شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين مستقر فوق أرضية الدعم – تحليل - 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الين قرب مستوى 109.22 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية لزيارة مستويات 110.40 ثم 111.00 كأهداف تالية.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 109.22، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مستوى 108.60 قبل تحديد مصير الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.80 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد