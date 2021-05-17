شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته دون دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.3970 ثم 1.3915 كمحطات رئيسية.

كسر مستوى 1.4000 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف السلبية المنتظرة، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.4110 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4000 والمقاومة 1.4140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط