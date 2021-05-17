شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط الطفيف متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الميل الصاعد وملامسة مستوى 1.2170 مبدئياً.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة ما لم يتم كسر مستوى 1.2064 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن اختراق الهدف المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2300 كمحطة إيجابية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2064 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد