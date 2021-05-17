شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الخام يقود الواردات المصرية إلى التراجع ويسجل 214 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من البترول الخام تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية ساهم في خفض الواردات في شهر فبراير الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 214.3 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 548.7 مليون دولار في شهر فبراير عام 2020، بتراجع بلغت نسبته نحو 61%.

وتظهر قائمة الواردات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الواردات من مواد كيماوي عضوية وغير عضوية تراجعت وسجلت نحو 176 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 199 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 11.6%، كما بلغت قيمة الواردات من خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية 76.8 مليون دولار، مقابل 87.3 مليون دولار خلال فتر المقارنة بنسبة تراجع بلغت 12%، وأيضا بلغت قيمة الواردات من الخشب ومصنوعاته 79.3 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 80.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 1.2%.

وتضمنت القائمة الواردات من أجزاء السيارات، والتي تراجعت لتصل إلى 51.7 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 81.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة انخفاض بلغت 36.7%، يليه الواردات من ألبان ومنتجاتها بقيمة بلغت 48.5 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 72.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 33.3%.