شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروع القومى لتبطين الترع فى 10 محاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع “تبطين الترع” أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذالدولة في الوقت الجاري، ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص، حيث تستهدف الدولة في الوقت الحالي تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، ويتضمن المشروع 10 محاور هي كتالي..

- يبلغ إجمالى أطوال الترع التى يستهدفها المشروع (20) ألف كم على مستوى المحافظات على مرحلتين.

- تبلغ أطوال ترع المرحلة الأولى (7000) كم تنتهى منتصف عام 2022.

- تبلغ أطوال الترع التى تم تبطينها خلال عام 2020 (511.2) كم.

- يبلغ إجمالى أطوال الترع التى تم الانتهاء من طرحها (4026) كم.

- يحقق وفرًا فى مياه الرى بحوالى 5 مليار متر مكعب سنويًا.

- تصل تكلفة المشروع 68 مليار جنيه على مستوى محافظات الجمهورية.

- الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2024.

- انتهت الحكومة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1698 كيلو متر فى 20 محافظة حتى يناير 2021 بتكلفة 3 مليار جنيه.

- تصل أعمال تأهيل الترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الأولى حتى منتصف عام 2022 بتكلفة 18 مليار جنيه.

- من المستهدف تنفيذ المشروع في حوالي 50 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتكلفة 500 مليون جنيه في 6 محافظات هى أسيوط، والأقصر، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وقنا.