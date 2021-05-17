شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروع القومى لتبطين الترع فى 10 محاور والان مع تفاصيل الخبر
- يبلغ إجمالى أطوال الترع التى يستهدفها المشروع (20) ألف كم على مستوى المحافظات على مرحلتين.
- تبلغ أطوال ترع المرحلة الأولى (7000) كم تنتهى منتصف عام 2022.
- تبلغ أطوال الترع التى تم تبطينها خلال عام 2020 (511.2) كم.
- يبلغ إجمالى أطوال الترع التى تم الانتهاء من طرحها (4026) كم.
- يحقق وفرًا فى مياه الرى بحوالى 5 مليار متر مكعب سنويًا.
- تصل تكلفة المشروع 68 مليار جنيه على مستوى محافظات الجمهورية.
- الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2024.
- انتهت الحكومة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1698 كيلو متر فى 20 محافظة حتى يناير 2021 بتكلفة 3 مليار جنيه.
- تصل أعمال تأهيل الترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو متر، ضمن أعمال المرحلة الأولى حتى منتصف عام 2022 بتكلفة 18 مليار جنيه.