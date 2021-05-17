شكرا لقرائتكم خبر عن سدكو كابيتال يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سدكو كابيتال (4344) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 10.50، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.71% ليفقد المؤشر نحو 18 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عليه أولاً اختراق مستوى المقاومة المحوري 10.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 10.88.