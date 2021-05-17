شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم صدق (2130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.10% بما يعادل -0.02 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 19.36، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 21.12.