شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم النقل الجماعي (4040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.67% بما يعادل 16 هللة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 25.00، ليستهدف مستوى الدعم 22.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.56 ومستوى المقاومة 25.00.