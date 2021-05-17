شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت الجوف (3091) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.17% بما يعادل 0.16 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.54، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.40 ومستوى المقاومة 14.44.