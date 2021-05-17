شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم مشاعر ريت (4337) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الصعود مستوى المقاومة المحوري 9.55، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق مكاسب حادة وجديدة بلغت نسبتها 6.18% ليكسب السهم نحو 56 هللة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.55، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة عند 10.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.20 ومستوى المقاومة 10.20.