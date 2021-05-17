شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جدوى ريت (4332) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.14% ليكسب السهم نحو 26 هللة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.10 ومستوى المقاومة 9.00.