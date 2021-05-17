شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحاول اختراق مقاومة عنيدة – تحليل صباحي – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم المستمرة اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 99.90، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.50% ليكسب المؤشر نحو 50 هللة، وسط تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تظل توقعاتنا بارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 99.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 105.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.40 ومستوى المقاومة 102.00.