الاقتصاد

ملكية ريت يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 17-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ملكية ريت (4336) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.92% بما يعادل 0.09 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.60، ليستهدف السهم مستوى المقاومة المحوري 10.20.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.60 ومستوى المقاومة 10.20.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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