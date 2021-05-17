شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ريت 1 لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الأهلي ريت1 (4338) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 10.54، ارتد منه انخفاضاً ليحول تلك المكاسب المبكرة إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.97% ليخسر السهم نحو 10 هللة، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 10.14، ليستهدف مستوى المقاومة 11.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.84 ومستوى المقاومة 10.60.