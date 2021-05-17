شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.92% بما يعادل 94.49 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 10,500 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,100 ومستوى المقاومة 10,540.17.