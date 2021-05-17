شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من اللحوم إلى 127 مليون دولار خلال فبراير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من اللحوم تراجعا ملحوظا خلال شهر فبراير الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمتها 127 مليون دولار، بينما كانت 143.9 مليون دولار في شهر فبراير عام 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 11.7%.

وتوضح البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات اللحوم جاءت ضمن قائمة السلع الأكثر تراجعا في شهر فبراير الماضي، والتي تصدرتها واردات البترول الخام، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 214.3 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 548.7 مليون دولار في شهر فبراير عام 2020، بتراجع بلغت نسبته نحو 61%، كما تراجعت قيمة الواردات من مواد كيماوي عضوية وغير عضوية وسجلت نحو 176 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 199 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 11.6%.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.34 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 3.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 1.2٪، وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 2٪، حيث بلغت 2.69 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 1.6٪، حيث بلغت 6.03 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي مقابل 6.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2020.