شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الزراعة وصيد الأسماك الأكبر استقبالا للمشتغلين بـ5.273 مليون مشتغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير - مارس" لعام 2021، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبرز الأنشطة الاقتصادية التي شهدت أكبر نسبة مشاركة في الأنشطة الاقتصادية، حيث حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.273 مليون مشتغل "4.413" مليون من الذكور، 860 ألف من الإناث" بنسبة 19.4٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية، وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 3.915 مليون مشتغل "3.316 مليون من الذكور، 599 ألف من الاناث" بنسبة 14.4٪ من اجمالي المشتغلين.

وسجل عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.770 مليون مشتغل "3.746 مليون من الذكور، 24 ألف من الإناث" بنسبة 13.9٪ من اجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.506 مليون مشتغل "3.232 مليون من الذكور، 274 ألف من الإناث" بنسبة 12.9٪ من إجمالي المشتغلين، وأخيرا بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.448 مليون مشتغل "2.414 مليون من الذكور، 34 ألف من الإناث" بنسبة 9٪ من إجمالي المشتغلين.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول "يناير - مارس" لعام 2021، حيث تراجع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 11.1٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11.4٪ في الربع الرابع من عام 2020 مقابل 11.1٪ في الربع المماثل من العام السابق، فيما أرتفع معدل البطالة في الريف ليصل إلى 4,4٪من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 4٪ فى الربع الرابع من عام 2020 مقابل 5.1٪ فى الربع المماثل من العام السابق.