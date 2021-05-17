شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9790 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول لثاني جلسة على التوالي، ويستند المؤشر حاليا عند مستوى الدعم 6750نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لاعلى لمستوى المقاومة 7000 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 6700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,772 بينما مستوى المقاومة هو 6,799 نقطة