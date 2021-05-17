شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد تذبذب في الداء -تحليل صباحي- 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تذبذب في الاداء صعودا وهبوطا خلال الاسبوعيين الماضيين، حيث اغلق الثلاثاء الماضي عند مستوى 10925 نقطة، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 11000 نقطة، والذي يشكل الحد العلوي من الاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير بينما الحد السفلي 10800 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,888 بينما مستوى المقاومة هو 10,960 نقطة