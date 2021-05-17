شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق الثلاثاء الماضي ليغلق عند مستوى 1.095 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه امكانية ان يضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 1 ريال كمستوى اول ثم 0.85 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.14 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.08 وبين مستوى المقاومة هو 1.12 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد