شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع ليغلق الثلاثاء الماضي عند مستوى 1.645 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 1.60 رايل، في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 1.75 ريال كمستوى اول ثم 1.90 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.60 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.62 وبين مستوى المقاومة هو 1.70 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد