شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الثلاثاء الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 13.45ريال، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق على مدى اسبوعين، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 12.30 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.33 ريال وبين مستوى المقاومة هو 13.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط