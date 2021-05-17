شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الثلاثاء الماضي عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، حيث اغلق عند مستوى 891 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 840 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 910 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 883.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 899.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط