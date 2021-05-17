شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة الثلاثاء الماضي ليغلق عند مستوى 36 فلس، وهو نفس سعر الفتح للجلسة، مع استمرار الاداء السلبي المقدم من خلال المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك والذي اطلق اشارة بيع، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 33 فلس كمستوى اول ثم 29 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 39 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 34.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 37.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط