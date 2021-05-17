الاقتصاد

تنظيف (CLEANING) يقلص مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 17-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي ليغلق عند مستوى 71 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 60 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 80 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 67.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 74.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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