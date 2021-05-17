شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال ثالث جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 226 فلس، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض في عملية جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 217 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 230 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 222.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 228.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط