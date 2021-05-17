شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 75 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 70.70 فلس، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 62 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 78 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 67.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 73.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط