شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يخسر مكاسب الاسبوع الماضي -تحليل صباحي- 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 285 فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم لمستوى المقاومة الحالي عند 300 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الاسبوع الماضي، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 270 فلس كمستوى اول ثم 240 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 275.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 290.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط