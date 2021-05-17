شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 17-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق الثلاثاء الماضي عند مستوى 43.30 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ اسبوعين، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 41 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 45 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 42.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 43.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط