شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة دول أعدت استراتيجية وطنية للهيدروجين حول العالم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد الدول التي أعدت بالفعل استراتيجية وطنية للهيدروجين حتى نهاية الربع الأول من عام 2021، حوالي 13 دولة، ويشمل ذلك عدة دول أوروبية، هي: ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وهولندا، كما تضم القائمة دول في منطقة آسيا / المحيط الهادي، منها: أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز المسال والهيدروجين خلال الربع الأول2021.

أما في منطقة الأمريكيتين، فقد أعلنت كل من كندا وتشيلي عن استراتيجيتهما الوطنية للهيدروجين أواخر عام 2020، وبخلاف ذلك، هناك نحو 7 دول أخرى تعمل على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتي يتوقع أن يتم الإعلان عنها تباعا خلال عام 2021، وما كما يوجد عدد لا بأس به من الدول التي أنهت أو تعمل على إعداد خارطة طريق للهيدروجين بإجمالي 9 دول.

وبذلك يصل عدد الدول التي بدأت تعمل على إعداد خطط واستراتيجيات وطنية للهيدروجين إلى 29 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن الاستراتيجية الأوروبية الهيدروجين منتصف عام 2020.