شكرا لقرائتكم خبر عن %220 زياده فى الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة 16 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الاستثمارات الحكومية الموجه للمحافظات زيادة تصل 220% خلال خطة عام 2022/21.

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الحكومية الموجه للمحافظات البالغة 27 محافظة شهدت نموا كبيرا لتبلغ 16 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ5 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 220%.

وأكدت وزاره التخطيط فى تقرير لها، أن نصيب الفرد تطور بنسبة 192%، حيث أنه للعام الثاني على التوالي يتم الاعتماد على المعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات لضمان عادالة توزيع الموارد، واستهداف معالجة الفجوات التنموية.

وفيما يتعلق بخطة المواطن الاستثمارية، أوضح التقرير أنها تتضمن المعلومات والمؤشرات الأساسية للـ27 محافظة، والتوزيع القطاعي للمشروعات الاستثمارية فيها، متابعه أنها تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة، ونشر ثقافة البرامج والأداء، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية "خطة ومتابعة المواطن".

وحول أهم المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022/21، أوضح أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في توجيه الاستثمارات للمشروعات البيئية الخضراء وذلك من خلال مٌبادرات منظومة المخلفات الصلبة، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحة أن أهم الاستثمارات الخضراء تبلغ 96 مليار جنيه تتضمن 94 مليار جنيه للنقل الذكي، و1.9 مليار جنيه للطاقة المتجددة.