شكرا لقرائتكم خبر عن فولفسبورج يخطف آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لايبزيج - رويترز

على الرغم من تفريط فريق فولفسبورج الألماني في تقدمه مرتين، ليتعادل 2-2 مع مضيفه رازن بال شبورت لايبزيج، الأحد، لكنه حجز مكاناً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بعدما ضمن إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وسجل مكسميليان فيليب ثنائية في الشوط الأول، ليضع فولفسبورج في المقدمة. وجاء الهدف الأول بتسديدة هائلة في الدقيقة 12 والثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص اللاعب جاستن كلويفرت الفارق بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني، بعدما أفلت من الرقابة، ليضع الكرة في الشباك من ثمانية أمتار.

وأدرك مارسيل سابيتسر التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ليشدد فريقه قبضته على المركز الثاني، بعدما تأهل بالفعل لدوري الأبطال مع بايرن ميونيخ البطل، وبروسيا دورتموند.