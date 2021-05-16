شكرا لقرائتكم خبر عن الكمالي: رددنا على منتقدينا في الملعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي أن لاعبي «الفرسان» نجحوا في اجتياز التحدي وأثبتوا أنهم الأفضل.

وقال الكمالي: «قالوا عنا إن أعمارنا 36 سنة ولكن جاء الرد في الملعب من قبل لاعبي شباب الأهلي».

وتابع مشيداً بناديه السابق «نادي الوحدة وجمهوره هم من حفزني وأوصلني لتقديم هذا المستوى، فقد أعطوني الثقة والدخول في تحد مع نفسي، وشباب الاهلي أتاح لي فرصة الرد على من قال إنني لن أستطيع اللعب في شباب الاهلي الذي يضم النجوم، لكن الآن شاركت في حصد 3 بطولات هذا الموسم، وها هو الرد يأتي عملياً وعوضنا الدوري بثلاث بطولات وكانت الكأس الغالية خير مسك ختام لنا وللموسم وهذه البطولة تعتبر تاريخية لنا». وعن سبب عدم مشاهدته ركلة الجزاء الأخيرة والتوجه صوب ماجد ناصر وماذا قال له ماجد قال «ماجد ناصر قال لي ارفع رأسك ولا تخف من شيء كارتابيا سوف يسجلها».