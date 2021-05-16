شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تتعامل مع 1442 بلاغاً خلال عيد الفطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

كشف خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن أن عدد البلاغات التي تلقتها المؤسسة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بلغت 1442 بلاغاً، حيث بلغت الحالات التي تعاملت معها كوادر المؤسسة 1535 مريضاً شملت 1033 حالة مرضية.

وأوضح أن الحالات تنوعت بين 56 حالة بليغة و343 حالة متوسطة فضلا عن 875 حالة بسيطة و94 حالة تنوعت بين إصابات تلقت الإسعافات الأولية اللازمة في موقع البلاغ، وانتقلت كوادر الإسعاف إلى 172 حالة ناتجة عن إصابات حوادث، فيما تم إلغاء 240 بلاغاً.

وأضاف الدراي أن الوصول إلى كافة البلاغات جاء وفق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة ووفق مؤشر الأداء من 4 إلى 8 دقائق، حيث يتم نقل الحالات المرضية ومصابي الحوادث إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات بعد تقديم الرعاية الصحية العاجلة لها من قبل الطواقم الإسعافية.وبين أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خصصت 442 كادراً إسعافياً مدرباً، و122 آلية لتأمين سكان وزوار دبي خلال أيام العيد.