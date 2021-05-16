شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من ربع المصريين شباب.. و33,7 % أقل من 15 سنة "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أهم المؤشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التركيب العمري لأفراد الأسر.

وبمناسبة اليوم العالمي للأسرة أصدر الجهاز المركزي مجموعة من الاحصاءات المتعلقة بالاسر بالانفوجراف وفقاً لتقديرات السكان في 1/1/ 2021 ومن اهمها ما يلي:

33,7 % من الأفراد في الفئة العمرية (أقل من 15سنة).

25,5% من الأفراد في فئة الشباب (15- 29 سنة).

35,9 % من الأفراد في سن العمل (30- 64 سنة).

4,9 % نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).

بلغ عدد الأسر المصرية 25.1 مليون أسرة.

55,4 % من إجمالي عدد الأسر فى الريف (13.9 مليون أسرة).

46,6 % من إجمالي عدد الأسر في الحضر (11.2 مليون أسرة).

ويحتفل باليوم العالمي للأسرة في 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحث كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل على رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.