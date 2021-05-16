شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع الذهب تنتظر الإعلان النهائي عن مدينة المعدن النفيس قرب العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أنه تم التوافق على مكان مدينة الذهب المزمع إنشاؤها لتكون قرب مدخل العاصمة الإدارية على مساحة تتراوح من 115 إلى 150 فدان، وفق التخطيط المبدئي للمدينة.

وأضاف فرج، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصانع الذهب تنتظر الإعلان النهائي عن تفاصيل المدينة الجديدة للذهب، وكذلك موعد بدء الإنشاء وتفاصيل كيفية الاشتراك وحجز الورش بالمدينة.

وأعلن مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن العاصمة الإدارية ستشهد وجود عدد من مولات بيع الذهب وسط المدينة، لتكون جذب سياحي كبير، ومع تطور إنتاج المشغولات الذهبية في مصر فإن مبيعات قطاع إنتاج الذهب ستسجل نمو كبير.

ومع بداية عام 2021 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، ووفق المعلومات المتاحة فإن المدينة الجديدة من شأنها أن «تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة»، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحى اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

ومن المقرر أن تضم المدينة معرضا دائما طوال العام يختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر، ويجرى حاليا الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء المدينة والتى تضمن تكلفة المشروع ومصادر تمويله، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة.