شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثالثاً بـ4001.. «هدف» يدعم توظيف 26 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المرصد الوطني للعمل، عن دعم توظيف 26311 شابًا وشابة التحقوا للعمل في 8682 منشأة في القطاع الخاص، وذلك في شهر أبريل الماضي (2021م) من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية.

وأبان الصندوق، أن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف للفترة ذاتها بلغ 12141 يمثلون ما نسبته 46% بينما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 14170 يمثلن ما نسبته 54%.

وأشار الصندوق إلى أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة الـ 13 في أعداد من وُظِّفوا في شهر أبريل بواقع 10354 موظفاً وموظفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5746 موظفاً، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثاً بنحو 4001، وتوزعت الأعداد الأخرى لمن وُظِّفوا في منشآت القطاع الخاص على بقية مناطق المملكة.