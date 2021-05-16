شكرا لقرائتكم خبر عن قادة السياحة والسفر يستعرضون من دبي عوامل التعافي والانتعاش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استعرض قادة صناعة السفر والسياحة خلال معرض سوق السفر العربي 2021 خلال فعالية «المسرح العالمي» المصاحبة للمعرض، العوامل التي ستؤدي إلى التعافي والانتعاش السريع للقطاع، وسلطوا الضوء على عدد من القضايا أبرزها: التطعيمات وممرات السفر الأمنة والتسويق وتنويع المنتجات والتكنولوجيا، كعوامل دافعة لتحقيق انتعاش كبير بحلول عام 2023.

وأكد هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، «دبي للسياحة»، خلال الجلسة، أن دبي أظهرت منذ بداية الجائحة مرونة ملحوظة في التعامل مع الوباء، حيث قامت باتخاذ إجراءات حاسمة في الوقت المناسب، واستخدمت جميع البيانات المتاحة كمدينة ذكية لاتخاذ القرارات، وعودة الاقتصاد للانتعاش وفتحه من جديد، بالتزامن مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير المناسبة في كل مرحلة، ما مكّن من التعافي التدريجي والسريع لصناعة السفر والسياحة من جهة، كما سمح للمدينة بفتح حدودها أمام السفر المحلي والدولي، من جهة أخرى.

وناقش وزراء سياحة ومسؤولون وخبراء خلال جلسة «السياحة في مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد-19» الفرص الهائلة للسفر والسياحة والضيافة التي تقدمها العودة المحتملة لسياحة الترفيه الجماعية والسفر الطبي والتعليمي والفعاليات التجارية وما بعدها، والتبادل والتعاون بين الثقافات.

وانعقد منتدى السياحة الصيني لسوق السفر العربي، الذي سلط الضوء على الأهمية المستمرة للصين كسوق مصدر رئيسي للعديد من الوجهات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتركيز على العودة الوشيكة للسياحة الوافدة من الصين كوجهات، بما في ذلك دبي التي باتت تعد من المدن الآمنة من «كوفيد-19» على مستوى العالم بسبب نجاح حملات التطعيم المحلية الخاصة بهم.

وينشغل العديد من منظمي الرحلات السياحية الخارجية الصينية في الاستعداد لتسهيل السفر من الصين إلى دبي والوجهات المحيطة بها في المستقبل القريب، بالتزامن مع انعقاد الأحداث الضخمة التي تستضيفها الإمارة وأبرزها معرض «إكسبو2020 دبي» مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

واستمع المشاركون في مسرح ترافيل فورورد لسوق السفر العربي إلى نخبة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم، وهم يناقشون رؤاهم في الصناعة حول دور التكنولوجيا في مستقبل السفر.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «تلعب التكنولوجيا دوراً هاماً في تسهيل تعافي وانتعاش السفر والسياحة العالمية من جديد، حيث تسلط المناقشات التي تجري في فعالية ترافيل فورورد لسوق السفر العربي الضوء على استعداد شركات السفر لمواجهة التطورات الجديدة للصناعة، وتوفر في الوقت نفسه منتدى غنياً وقيّماً لتحديد التقنيات الجديدة والابتكارات الضرورية لاستعادة الثقة بالسفر».

وسيتم خلال المعرض انعقاد 67 جلسة مؤتمر مع أكثر من 145 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، ويتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي (جلوبال ستيج) لسوق السفر والذي يستضيف قمة الصناعة الفندقية والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، مثل: المملكة العربية السعودية والصين، وانعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار، إضافة إلى جلسة خاصة تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية، وأخرى على قطاع الطيران.

وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام، ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل، كما ستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، حيث سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة الذين لم يتمكنوا من السفر إلى دبي.