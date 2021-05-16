شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاسي: قطاع السياحة في الإمارات يسجل ارتداداً سريعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

توقع الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يسجل قطاع السياحة في دولة الإمارات ارتداداً سريعاً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات مستعدة للانفتاح على العالم.

وأكد الفلاسي أهمية ممرات السفر الآمنة في تنشيط قطاع السياحة، مشيراً إلى أنه تم فتح ممرات سفر آمنة بين البحرين وغيرها من دول أخرى، متوقعاً أن تزداد ممرات السفر الآمنة خلال العام 2021 حتى اجتياز المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تتمتع بثقة من قبل المسافرين والمستثمرين على حد سواء، بعد أن نجحت الدولة في التعامل مع الجائحة.

وأضاف الفلاسي على هامش جلسة «السياحة في مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد-19 خلال معرض سوق السفر العربي أن فنادق الإمارات سجلت نمواً بنسبة 55% من حيث عدد النزلاء خلال مارس 2021 مقابل مارس 2020، وتوقع الفلاسي ارتداداً سريعاً للسوق السياحي.

وأوضح الفلاسي أن الإمارات على أبواب افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، حيث يتزامن مع زيادة حملة توزيع لقاحات فيروس كوفيد -19 ولذلك نتوقع ارتداداً سريعاً لسوق السفر في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن الدعم الحكومي والتسهيلات المقدمة للقطاع السياحي ما زالت قائمة، مبيناً أن الأمر لا يقتصر على الدعم ولكن انعكس على حجم الاستثمارات الفندقية والدليل على ذلك هو 99 منشأة فندقية قيد الإنشاء تتضمن 29 ألف غرفة ما يعكس الثقة أيضاً في السوق بالإضافة إلى الرغبة في الاستثمار بالمنشآت الفندقية.

وكانت دولة الإمارات من الدول الأقل تأثراً بالأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 في مقارنة مع المستويات الإقليمية والعالمية وأهم المقاصد السياحية الدولية، محققة نسبة انخفاض أقل من المستوى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والمستوى العالمي. فيما استطاعت الإمارات أن تحقق نسبة إشغال فندقية أفضل من المستوى العالمي حيث بلغت نسبة إشغال المنشآت الفندقية في الدولة 54.7% خلال عام 2020، بينما بلغت نسبة الإشغال العالمية 37% فقط.

الجدير بالذكر أن عدد المنشآت الفندقية في الدولة حتى نهاية مارس 2021 بلغ ما يقرب من 1096 منشأة، فيما بلغ عدد الغرف ما يقارب 181.3 ألف غرفة.

وكان قطاع السياحة في دولة الإمارات قد استقطب 14.8 مليون نزيل للمنشآت الفندقية والسياحية خلال العام الماضي 2020، بالرغم من الظروف غير الاعتيادية التي مر بها القطاع على مستوى العالم نتيجة تأثره المباشر من جائحة كوفيد 19، حيث نجح في تحقيق إيرادات بلغت نحو 16.6 مليار درهم و54.2 مليون ليلة سياحية.

واستعرض الفلاسي خلال الجلسة في المعرض أبرز الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات للحد من تأثيرات كوفيد-19، وأشار أيضاً إلى أهمية استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، وحملة أجمل شتاء في العالم التي سجلت مؤشرات إيجابية على المستوى المحلي في وقت لا يزال قطاع السياحة العالمي يعاني من تداعيات انتشار الفيروس في ظل القيود المفروضة على الحركة والتنقل حول العالم.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن القطاع السياحي في دولة الامارات حقق أداء لافتاً خلال العام 2020، رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا، إذ كان القطاع السياحي فيها الأقل تأثراً والأسرع تعافياً من تداعيات الأزمة التي أدت إلى تراجع كبير في الحركة السياحية على مستوى العالم بنسبة 74% وبنسبة 76% على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بينما حققت فنادق الدولة ثاني أعلى معدلات إشغال على مستوى العالم لتأتي بعد الصين بنسبة 54.7%، رغم انخفاض معدل الإشغال إلى 37% على مستوى العالم، وإلى 43% على مستوى منطقة الشرق الأوسط.