شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات أمريكا من النفط الخام إلى 5.7 مليون برميل يوميا في مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر مارس 2021 بنسبة % 0.4 لتصل إلى حوالي 5.7 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة % 3 لتبلغ حوالي 2.7 مليون برميل يوميا وفقا لتقرير لمنظمة أوابك .

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجاري، إلى ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر مارس 2021 بنسبة 19.1 % لتصل إلى حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 0.3 % لتبلغ حوالي 4.5 مليون برميل يوميا .

وذكر التقرير انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر مارس 2021 بحوالي 8 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2969 مليون 2 برميل ، بينما استقر المخزون الإستراتيجي عند نفس المستوى المحقق خلال الشهر السابق وهو 1849 مليون برميل .