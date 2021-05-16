شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تشارلز يخطط لفتح القصور أمام الجمهور عندما يصبح ملكاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، إلى تحويل القصور الملكية إلى أماكن عامة وفتحها أمام الجمهور، عندما يصبح ملكاً في المستقبل، وفق ما نشرت وسائل إعلام بريطانية، الأحد.

ويرغب أمير ويلز في تحويل قصر باكنجهام وكلارنس هاوس، وقلعة وندسور وقصر ساندرينجهام الريفي، وقصر بالمورال من أماكن خاصة إلى أماكن عامة، وفق ما نشرت صحيفة «صنداي تايمز».

وناقش تشارلز هذه الخطط مع زوجته كاميلا ونجله ويليام وزوجته كيت وأفراد آخرين من العائلة المالكة، بحسب مصدر مقرب.

وأضاف المصدر: «الأمير يرغب في زيادة تواصل الناس مع المؤسسة الملكية. إنه يدرك أن المؤسسة بحاجة إلى الاستمرار في التطور»، موضحاً أن أمير ويلز يريد الناس أن يكونوا قادرين على الوصول إلى قصورهم، إنه يرى فيها أماكن عامة أكثر من مساحات خاصة.

وبموجب الخطط، سيتم افتتاح قصر باكنجهام وحدائقه طوال العام أمام الزوار. ومنذ عام 1993، كان القصر مفتوحاً للجمهور خلال أشهر الصيف. وألغي الافتتاح السنوي لغرف الدولة في القصر، والمعرض الخاص به مرة أخرى هذا العام، بسبب الجائحة.

وتسبب ارتفاع الطلب على تذاكر النزهة في حدائق القصر في أبريل/نيسان الماضي، في وقف الحجوزات الجديدة بها مؤقتاً.

ويمكن للجمهور زيارة ثلاثة أفدنة من حدائق قصر بالمورال بأسكتلند، وقاعة الرقص، من إبريل/نيسان إلى يوليو/تموز سنوياً.

أما ساندرينجهام، فعادة ما تفتح غرف الطابق الأرضي والحدائق من إبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول سنوياً، ولكن يتوقع أن يدعو أمير ويلز الجمهور لدخولها طوال العام، وهو ما يخطط لتطبيقه أيضاً على مقر إقامته كلارنس هاوس.