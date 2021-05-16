شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة رأس الخيمة» تنقذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أنقذت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، سلحفاة صغيرة، من أحد الأنواع المهددة بالانقراض، والمعروف باسم «منقار الصقر»، بعد أن رصدها د. سيف محمد الغيص، مدير عام الهيئة، في أحد سواحل الإمارة، خلال رحلة بحرية، في ساحل منطقة الجزيرة الحمراء، غربي مدينة رأس الخيمة.

ونشر د. سيف الغيص، فيديوهين، موضحاً، في الأول، أن سلحفاة منقار الصقر التقطها من الساحل مباشرة، وكانت تعاني التصاق كمية كبيرة من أحياء بحرية تنتمي لمجموعة القشريات في البحر، ومن شقائق النعمان، والصدفيات، الأمر، الذي يعيق قدرتها على الغطس في المياه والتنفس، فيما كانت تحاول الغطس في مياه البحر دون أن تنجح في ذلك، بسبب الكمية الكبيرة الملتصقة على قشرتها الخارجية. واستعرض الغيص، في الفيديو الأول، الأحياء البحرية الملتصقة بالسلحفاة، على سطحها الخارجي، في حين سلط الضوء، في الثاني، على السلحفاة ذاتها، بعد إزالة الأحياء الملتصقة بها وإعادتها إلى مياه البحر.

وأوضح الغيص، أن السلاحف في حياتها الطبيعية تخرج من المياه إلى سطح البحر بشكل دوري، للتنفس وأخذ قسط كاف من الأكسجين، مع احتواء جسدها على «رئة»، لكن كثرة الأحياء البحرية الملتصقة على ظهر سلحفاة «منقار الصقر» منعها من التنفس، ما شكل تهديداً لحياتها، لتبادر الهيئة إلى إزالة الأحياء البحرية الملتصقة بالسلحفاة والنامية على قشرتها الخارجية، لتعيدها لاحقاً إلى البحر؛ حيث بيئتها الطبيعية.

وقال د. الغيص، رداً على استفسار ل«الخليج»: «إن السلاحف البحرية في العالم 7 أنواع، جميعها مهددة بالانقراض، منها 5 أنواع تتواجد في سواحل الإمارات، اثنان منهم يعششان ويتكاثران في مياه الدولة، وهما سلحفاة منقار الصقر، التي تعيش النسبة الأكبر منها في سواحل المنطقة الغربية، حول جزر أبوظبي، والسلحفاة الخضراء، التي تتواجد بكميات كبيرة في المناطق الشمالية من الدولة، ومنها رأس الخيمة».