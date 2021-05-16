شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو «التغير المناخي والبيئة» يستأنفون العمل في المكاتب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

استأنف موظفو وزارة التغير المناخي والبيئة في دبي، الأحد، عملهم في المكاتب، في إطار قرار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، باستثناء ما نص عليه القرار.

وأكدت هند الحمراني، مديرة إدارة الموارد البشرية في الوزارة، أن نسبة الموظفين الذين باشروا عملهم المكتبي بلغت 100%، باستثناء الموظفات اللائي يتابعن أبناءهن بنظام التعلم عن بُعد، فيستمر استثناؤهن إلى نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضحت أن 487 موظفاً في الوزارة، وجميعهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامتهم.

وفي جولة لـ«الخليج» في مقر الوزارة، لوحظ التزام الموظفين كافة بارتداء الكمامات وترك مسافات آمنة بينهم، وقالت فاطمة آل حسن، إنها كانت تنتظر العودة للعمل في المقر على أحر من الجمر، لما للأمر من قدرة على تقديم الأفضل للمتعاملين.

وأضافت أن نسبة التركيز في العمل المكتبي مرتفعة لديها، وهو ما يجعلها تقدم أفضل أداء، مقارنة بالعمل عن بُعد، حيث إنها تجد متعة أكثر في العمل، ضمن فريق بروح واحدة.

أما زميلتها مريم المالك، فأوضحت أن الإنتاج لم يتوقف طوال الفترة الماضية، حيث دأب الموظفون على العمل بأعلى طاقاتهم، لاستمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين بكل سلاسة، إلا أن العودة للعمل في مقر الوزارة شكل لها مصدر فخر، في ظل ما توفره الدولة وقطاعاتها المختلفة من إمكانيات كبيرة لمواجهة فيروس «كورونا»، الذي تمكنت من التغلب عليه، بقرارات وإجراءات إحترازية، سبقت فيها دولاً كثيرة.

في حين، أشارت عائشة بشوري، إلى أن قرار العودة إلى المكاتب كان عيدية للموظفين، عقب إجازة عيد الفطر، وهو ما يؤكد نجاح الدولة في الانتصار على الفيروس، عبر قرارات أعلنتها طوال الفترة الماضية، من شأنها توفير أعلى معايير السلامة للجميع.

وذكرت إن الحضور في مقر العمل منحها طاقة إيجابية، وجعلها قادرة على العطاء والبذل بصورة أكبر، ما يجعلها قادرة على الابتكار، وفق أعلى المعايير.