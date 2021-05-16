شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للدراجات» يحرز المركز الثاني في كأس «أندراتكس مايوركا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فيجارد ستيك لاينجن دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الثاني في سباق كأس «أندراتكس مايوركا» بعد أداء انطلاقة هجومية متميزة.

وانطلق النرويجي ضمن مجموعة من أربعة دراجين على مسافة التسلق الرئيسية في «ميرادور دي كولومر» قبل أن يتمكن منافسه الكولومبي وينر أناكونا من فريق «أركيا-سامسيك» من انتزاع المركز الأول، يليه لاينجن الذي حل ثانياً بفارق 10 ثوانٍ ليعتلي بذلك منصة التتويج للمرة الأولى هذا العام.

وقال لاينجن: «كان السباق صعباً منذ بدايته، حيث شهدنا العديد من الانطلاقات الهجومية منذ اللحظات الأولى.. اخترت اللحظة المثالية لأتمكن في الكيلومترات الأخيرة من الانطلاق مع ثلاثة دراجين آخرين، حيث ضمنت مركزي على منصة التتويج..كان أدائي قوياً اليوم، ورغم أن منافسي انتزع مني المركز الأول، أنا سعيد بهذه النتيجة».

وفي جولة إيطاليا، تمكن زميله فيرناندو جافيريا دراج فريق الإمارات من الانضمام إلى المجموعة المتقدمة في المرحلة الثامنة من الجولة التي أقيمت على مسار بطول 170كم انطلاقاً من فوجيا، وانتهاء في جوارديا سانفراموندي.. وأنهى الكولومبي السباق في المركز التاسع على الرغم من تعرضه لحادث بسيط أصيب بسببه بكدمات طفيفة.

وستقام الإثنين المرحلة التاسعة من جولة إيطاليا على مسار جبلي بطول 158كم انطلاقاً من «كاستيل دي سانغرو» وصولاً إلى «كامبو فيليس».