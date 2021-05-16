شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني المهري مدرباً لمصفوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تعاقد نادي مصفوت مع المدرب الوطني عبد الغني المهري لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى 2021- 2022 خلفاً لنظيره التونسي طارق الحضيري، وتم توقيع العقد لسنة واحدة بحضور أحمد سعيد الزحمي رئيس مجلس الإدارة، الذي أثنى على المدرب المهري الذي سبق له قيادة الفريق في الموسم الماضي، مؤكداً أن إدارة النادي لن تدخر جهداً في تجهيز الفريق بالشكل الذي يمكنه من تقديم مستويات فنية لائقة وتحقيق النتائج المرجوة.

وقدم المدرب عبد الغني المهري الشكر لإدارة مصفوت بقيادة الزحمي على الثقة، وذكر أنها تعمل بجد كبير من أجل بناء فريق متطور ينهي الموسم المقبل لدوري الهواة في مركز جيد وفقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن الفريق بحاجة إلى 6 لاعبين لتدعيم الصفوف من بينهم مهاجم صريح وأنه سيعمل جاهداً لتحقيق النجاح المنشود.

واعتبر المهري أن المدرب المواطن يحتاج إلى الفرصة والثقة ولديه الكفاءة والإمكانات وهو مؤهل لقيادة أي فريق بالدولة وأي منتخب، وأضاف: «لا أعتقد أن المدربين الأجانب الذين تتعاقد معهم الأندية بمبالغ طائلة أفضل منه إذا وجد الفرصة المناسبة، ولعل ما يقدمه الثنائي مهدي علي وعبد العزيز العنبري مع ناديي شباب الأهلي والشارقة أكبر تأكيد على كفاءة المدرب الإماراتي».