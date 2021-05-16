شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم.. الخزانة العامة تتحمل 5.5 مليار جنيه لدعم السكك الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 16 – 5 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365، وكان من بينها الأتى:

التخطيط: 481 مشروعا تنمويا بالقليوبية بتكلفة 11.7 مليار جنيه فى 7 قطاعات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثامن من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020)، لمحافظة القليوبية والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من 481 مشروع تنموي بتكلفة استثمارية كلية 11.7 مليار جنيه في 7 قطاعات هى التعليم، الصحة، والكهرباء، والإسكان، والنقل، والري، والتنمية المحلية.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 22 مليون جنيه، منها تأهيل ترع بهندسات ري (طوخ، كفر شكر، بنها)، وتوصيل الكهرباء لنحو 11 بئر جوفي.

الخزانة العامة للدولة تتحمل 5.5 مليار جنيه لدعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٨٧,٢ مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و٥,٥ مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتساهم الخزانة فى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو ١٣,٣مليار جنيه، للمشاركة فى إرساء دعائم التنمية المستدامة، موضحًا أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة.

أكد أن الاستمرار فى مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التى تمثل أحد أهم أدوات التنمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح، واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

الإسكان: بدء تسليم 792 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر- القرنفل" 6 يونيو المقبل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2021/6/6، وحتى يوم الأربعاء الموافق 2021/7/28، في تسليم 792 وحدة سكنية (33 عمارة) دفعة جديدة بمشروع "دار مصر- القرنفل" المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام( 417 - 291 - 290 - 288 - 289 - 379 - 378 - 21 - 20 - 18 - 19 - 14 - 13 - 12 - 36 - 37 - 376 - 377 - 282 - 283 - 287 - 408 - 380 - 381 - 286 - 253 - 243 - 375 - 374 - 227 - 226 - 225 - 224)، طبقاً لجدول التسليم المعلن.

انتخاب رئيس الرقابة المالية رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة ونائبا لرئيس الايوسكو

في تقدير دولى جديد للدولة المصرية وللإنجازات التي يتم تحقيقها على كافة الأصعدة، وللدور الذي تلعبه على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم انتخاب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee-GEMC والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال-الأيوسكو-بعد منافسة مع مرشح دولة البرازيل في الانتخابات التي صوت بها 91 دولة عضواً باللجنة ممن لهم حق التصويت.

وبتولي هذا المنصب الجديد تصبح مصر نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال International Organization of Securities Commissions (IOSCO) لأول مرة في تاريخ سوق المال المصري منذ نشأته التي مضى عليها أكثر من 130 عاماُ، كما يمثل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منظمة الأيوسكو في الجلسات العامة لمجلس الاستقرار الماليFSB ، ويكون للدكتور عمران نائبان أحدهما النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي، والنائب الثاني هو عضو مجلس إدارة مجلس اسواق المال التركي.

وزير السياحة يستعرض تدابير وضوابط السلامة الصحية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

افتتح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الجناح المصري المشارك في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 والذي يعُقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور أشـرف الـديـب قـنصل مـصر الـعام في دبي والذي يرافق الوزير خلال زيارته في دبي.

وخلال الافتتاح، قام الوزير والقنصل بجولة داخل الجناح المصري المشارك في المعرض.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن المشاركة في هذا المعرض تعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات والـتواصـل بشكل فعال مـع جـميع المـعنيين بـمجال الـسياحـة والسفر وشركاء المهنة في السوق العربية لمناقشة تعزيـز سـبل الـتعاون السياحي لا سيما وأن التقارب العربي يفتح آفاق رحبة للتعاون بين الدول العربية بما يكون له انعكاساته ومردوده الإيجابي في تحفيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها لبعض.

سعر الدولار اليوم الأحد بالبنوك.. ويسجل 15.61 جنيه بالبنك الأهلى المصرى

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 16-5-2021، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصروفقا لقرار البنك المركزى المصرى، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

ومن المقرر أن يُستأنف العمل غدا الاثنين الموافق 17 مايو 2021، وفقا لقرارا البنك المركزى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.