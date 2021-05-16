شكرا لقرائتكم خبر عن «بريوريتي باس» تخطط لإضافة 150 صالة مطار جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «بريوريتي باس»، البرنامج العالمي لصالات الانتظار في المطارات، أنه سيضيف أكثر من 150 صالة انتظار فاخرة جديدة في جميع أنحاء العالم في عام 2021. وإلى جانب التجارب المئة الجديدة لتناول الطعام والاسترخاء وصالات السكك الحديدية والموانئ البحرية، فإن هذه الإضافة تمثل نمواً بنسبة 20% للشبكة. ويأتي هذا الإعلان في ضوء المؤشرات المتنامية على قرب عودة انتعاش قطاع السفر، لاسيما في أعقاب ما شهده القطاع من نمو في حركة السفر المحلي في الولايات المتحدة والصين وروسيا، إضافة إلى الإعلانات الأخيرة المشجعة، مثل تلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي التي تفيد بأنه سيتم الترحيب بالمسافرين المطعّمين من دون قيود. ولكن الملاحظ أن احتياجات المسافرين قد تغيرت أيضاً، حيث يتنامى الطلب على التجارب المتميزة الآن، وأكثر من أي وقت مضى.

32 صالة جديدة

وكانت «بريوريتي باس» أضافت في وقت سابق من هذا العام 32 صالة انتظار جديدة لهذا العام – ومن ضمنها صالات لوفتهانزا بزنس في مطار نيويورك ومطار نيوارك الدولي، ومطار واشنطن دالاس، و14 صالة في الصين وحدها. كما تمت إضافة صالات جديدة أخرى في مواقع مهمة لأعضاء بريوريتي باس، مثل روسيا وتركيا ومصر والهند. وأضافت «بريوريتي باس»، أيضاً 8 تجارب طعام متميزة جديدة.

وتضم شبكة «بريوريتي باس» مزيجاً من الشراكات والصالات المملوكة من قبل الشركة الشقيقة «إيربورت دايمنشنز»، وكلاهما مملوكة لمجموعة كولينسون. وواصلت «إيربورت دايمنشنز» افتتاح صالات جديدة وتجارب للنوم والراحة خلال الوباء، وهي اليوم في وضع يمكنها من تحقيق نمو بنسبة 483% في المواقع منذ عام 2015. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت «إيربورت دايمنشنز» عن إضافة صالات جديدة في مطار كليفلاند هوبكنز الدولي، ومطار شارلوت دوجلاس الدولي في ولاية كارولاينا الشمالية والتي من المقرر افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام. وتأتي هذه إضافة إلى الصالات قيد الإنشاء التي تم الإعلان عنها في وقت سابق وتقع في مبنى هارفي ميلك الجديدة في مطار سان فرانسيسكو الدولي، ومطار أبوظبي الدولي، والتي سيتم تضمينها جميعاً في شبكة بريوريتي باس.

تجربة آمنة وموثوقة

على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، قامت الشركة بإعداد وطرح المزايا والعروض التي تتماشى مع المتغيرات الجديدة ولتعكس الاحتياجات المستمرة للمسافرين خلال فترة جائحة «كوفيد 19». فقد أطلقت الشركة مجموعة جديدة من معايير الصحة والسلامة العالمية للصالات في شبكة بريوريتي باس، والتي وضعها الدكتور سايمون واريل، المدير الطبي العالمي، وطرحت كذلك مدخل صالات المطار القائم على التكنولوجيا الرقمية من دون تلامس لجميع الضيوف. كما أطلقت «بريوريتي باس» حلها التقني «اطلب واستمتع» (Ready-2-Order) المتاح لجميع شركاء الصالات، ما يمكّن الضيوف من الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات بأقصى قدر من الأمان والتباعد الاجتماعي.

تغيير توقعات المسافرين

قامت كولينسون، التي تضم قاعدة عملاء تزيد على 50 مليون مسافر عالمي، بوضع تصورات مستلهمة من توقعات المستهلكين بهدف دعم قطاع السفر. وقد تبلورت هذه الجهود مؤخراً، على شكل دراسة بعنوان «رحلة العودة»، وهو تقرير يحلل ويقارن البيانات التي تم جمعها من 18.5 ألف مسافر عالمي في أواخر عام 2019 (ما قبل الجائحة)، مع البيانات التي تم جمعها من نحو 12.6 ألف مسافر في أواخر عام 2020 (أثناء الوباء)، ما يوفر تصورات حول المسار الحرج الممكن اتباعه من قبل شركات الطيران والمطارات وبطاقات الائتمان من كبرى العلامات التجارية المتميزة لتلبية توقعات المسافرين دائمة التغير.