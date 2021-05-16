شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «أبوظبي الأول» يقفز 10% ويهدي مؤشر العاصمة مستوى تاريخياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد سهم «أبوظبي الأول» سوق العاصمة لأعلى مستوياته التاريخية بارتفاع مؤشره العام 3.52% إلى 6427.94 نقطة، وسط تداولات مكثفة لامست 1.6 مليار درهم فيما انخفض مؤشر سوق دبي 1.16% إلى 2664 نقطة بضغط من العقار والبنوك.

وقفز «أبوظبي الأول» 10.15% واصلاً عند 16.06 درهم وهو أعلى مستوى له منذ 25 يوليو/ تموز 2019، عبر سيولة قوية بلغت 505.223 مليون درهم عبر التداول على 32.6 مليون سهم، ليستحوذ بذلك على 21% من سيولة سوق العاصمة.

وتلقى سهم «أبوظبي الأول» الدعم من توقعات بأن مراجعة مقررة على مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسوق الناشئة ستزيد وزن البنك عليه مما سيوقد شرارة تدفقات أجنبية بمئات الملايين من الدولارات.

كما تواصل النشاط على سهم «اركان» الذي قفز قرب الحد الأعلى مجدداً بنسبة 14.29% إلى مستوى 1.2 درهم، من خلال سيولة بنحو 37 مليون درهم، عبر التداول على 31.4 مليون سهم.

وحظي «أدنوك للتوزيع» بسيولة قوية كذلك قرب 285 مليون درهم عبر التداول على 57.46 مليون سهم، ليرتفع عند الإغلاق 0.41% إلى 4.9 درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.8 مليار درهم منها 1.59 مليار درهم في سوق أبوظبي و227.67 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 484.6 مليون سهم، توزعت بواقع 266.1 مليون سهم في أبوظبي و218.5 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7499 صفقة.

سوق أبوظبي

وقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 3.52% عند مستوى 6427.94 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 7.77% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 10.15% و«أبوظبي التجاري» 1.6% و«أبوظبي الإسلامي» 1.78%.

وزاد قطاع الاتصالات 1.48% مع نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد قطاع العقار 0.18% بفعل صعود «رأس الخيمة العقارية» 3.57% مع استقرار «الدار» من دون تغيير يذكر. وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 2.3% نتيجة انخفاض «العالمية القابضة» 2.56% على الرغم من ارتفاع «إشراق» 1.23% و«الواحة كابيتال» 1.6%.

وهبط قطاع الطاقة هامشياً 0.08% متأثراً بهبوط «دانة غاز» 1.39% على الرغم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.41% واستقرار «طاقة».

سوق دبي

بدوره، انخفض مؤشر سوق دبي المالي 1.16% إلى مستوى 2664.6 نقطة متأثراً بتراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والسلع والاتصالات.

وهبط قطاع العقار 2% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 2.5% و«إعمار مولز» 3.51% و«الاتحاد العقارية» 0.71% و«داماك» 2.36% في مقابل ارتفاع «ديار» 1.46% و«إعمار للتطوير» 2.34%. ونزل قطاع البنوك 0.94% نتيجة نزول «الإمارات دبي الوطني» 1.98% فيما استقر «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

وهبط قطاع الاستثمار 0.7% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.62% و«شعاع كابيتال» 0.98% و«دبي المالي» 0.91%. وفي المقابل، ارتفع قطاع النقل 0.1% نتيجة ارتفاع «الخليج للملاحة» 4.4% مع استقرار كل من «العربية للطيران» و«أرامكس».

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 66.8 مليون درهم مغلقاً عند 3.9 درهم، تلاه «إعمار مولز» بسيولة بلغت 27 مليون درهم وأقفل عند مستوى 1.92 درهم، ثم «دبي الإسلامي» باستقطابه 20.64 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 4.55 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 505.2 مليون درهم وأقفل عند مستوى 16.06 درهم، تلاه «أدنوك للتوزيع» بتداولات بلغت 284.86 مليون درهم ليغلق عند 4.9 درهم، ثم «الدار العقارية» باستقطابه 267.07 مليون درهم وأقفل عند 3.57 درهم. وسجل «الصناعات الوطنية» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 15% (الحد الأعلى) مغلقاً عند 2.53 درهم، فيما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 6.51% وأقفل عند 7.75 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «إيزي ليس» بنسبة 14.83% ومغلقاً عند 24 درهماً، وفي المقابل جاء في مقدمة المتراجعين «الإمارات للتأمين» بنزوله 9.93% وإغلاقه عند 6.8 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 73.85 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 73.85 مليون درهم محصلة بيع، منها 9.56 مليون درهم محصلة بيع العرب و16.37 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و47.92 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 40.56 مليون درهم محصلة شراء، منها 18.12 مليون درهم محصلة شراء العرب و5.23 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و17.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 40.56 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 78.5 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار 41.19 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 41.18 مليون درهم محصلة شراء فيما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 78.5 مليون درهم محصلة بيع.