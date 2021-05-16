مصر في «سوق السفر العربي»: مبادرات السلامة لتعزيز القطاع السياحي

دبي: ”الخليج 365”

خلال مشاركته في سوق السفر العربي 2021 بدبي وافتتاح الجناح المصري في المعرض، سلط الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار في مصر، الضوء على مقومات الدولة كوجهة مثالية لمن يبحثون عن تجربة سفر آمنة لقضاء العطلات في ظل المساعي العالمية المستمرة لمواجهة جائحة «كوفيد- 19».

وكان في استقبال الوزير في المعرض، شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية في الإمارات، وأشرف الديب، قنصل مصر العام في دبي.

وتأكيداً على الإمكانات السياحية الهائلة لمصر، قدم الوزير لمحة عامة عن خطة العمل الشاملة للدولة لضمان تجربة سياحية آمنة، كما استعرض مناطق الجذب السياحي المتنوعة، من المنتجعات الشاطئية الدافئة والنابضة بالحياة إلى المتاحف المفتتحة حديثاً والمشاريع الأثرية والاكتشافات المهمة التي جرت مؤخراً.

ويعرض الجناح المصري في سوق السفر العربي، الوجهات السياحية الآمنة في البلاد، فضلاً عمّا توفره من فرص للأعمال والسياحة الطبية والأنشطة والمغامرات والترفيه والثقافة والآثار، وغيرها من العروض السياحية. وتسعى الوزارة من خلال مشاركتها في المعرض إلى التواصل مع جميع المعنيين بمجال السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم العربي، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون لتعزيز حركة السياحة المتبادلة بهدف تلبية الحاجة الملحة لتنشيط هذا القطاع.

ويقع الجناح المصري في قاعة الشيخ سعيد 2 ويغطي مساحة 305 أمتار مربعة. ويضم الجناح 14 جهة عارضة، تشمل مصر للطيران والفنادق وشركات السياحة، كما تعرض شاشتان عملاقتان في الجناح مقاطع فيديو ترويجية للمواقع السياحية الشهيرة في مصر مع لقطات من الفعاليات الخاصة التي شهدتها البلاد، ومنها موكب المومياوات الملكية في القاهرة مؤخراً.

زيادة كبيرة في السياحة الوافدة

يذكر أن مصر شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية زيادة كبيرة في حركة السياحة الوافدة. فمنذ استئناف أنشطة السياحة الدولية في يوليو 2020 وحتى الآن، استقبلت البلاد 3 ملايين سائح من أكثر من 20 دولة (1.8 مليون سائح منذ يناير 2021). وفي الوقت الحالي، هناك ما يقارب 17500 سائح يصلون يومياً، 65% منهم إلى المطارات الواقعة في المدن الساحلية السياحية، مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، والتي سجلت باستمرار واحدة من أدنى معدلات الإصابة بفيروس «كوفيد- 19» في العالم.

وقال الدكتور العناني في تعليقه على المشاركة في المعرض: «يوفر سوق السفر العربي، منصة مثلى لجذب انتباه الزوار من المنطقة العربية، التي تعد من أهم الأسواق السياحية لمصر وشكلت أكثر من 20 في المئة من السياحة الوافدة قبل جائحة «كوفيد- 19». فإلى جانب عامل القرب، والطقس اللطيف على مدار السنة، ومناطق الجذب السياحي المميزة، يشعر السائحون العرب في مصر بأنهم في بلدهم بسبب لغتنا وثقافتنا وعاداتنا المشتركة، وبالطبع هذا الشعور متبادل لدى الشعب المصري».

إجراءات صارمة

وأضاف: «منذ تفشي فيروس كورونا، قمنا بوضع لوائح وإجراءات صارمة لحماية صحة وسلامة زوارنا وموظفينا. وتقديراً لجهودنا، منح المجلس العالمي للسفر والسياحة مصر ختم السفر الآمن».

وختم: «تفخر مصر بتقديمها مزيجاً مثالياً من الأنشطة الترفيهية والمغامرات، فضلاً عن الجوانب التاريخية والثقافية. كما أسهم مناخها اللطيف، ووفرة أشعة الشمس، والهواء النقي، والمساحات المفتوحة في المواقع السياحية الشهيرة، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة، في ارتفاع أعداد السياح بشكل ملحوظ، لاسيما منذ مطلع 2021. ونتطلع إلى مواصلة الترحيب بزوار مصر في الأشهر المقبلة ليستمتعوا بالعروض السياحية والترفيهية العديدة التي نقدمها لهم».